Dallas (dpa) - Dirk Nowitzki hat das Rätselraten um seine Teilnahme an der Basketball-Europameisterschaft in Litauen beendet und für das Turnier zugesagt. Wenn alles weiter so gut laufe und er gesund bleibe, freue er sich schon, dort zu spielen, sagte er in einem Video auf der Internetseite des Deutschen Basketball Bundes. Deutschland habe eine super Truppe, die die Olympia-Qualifikation schaffen könne. Die EM beginnt Ende August. Mit den Dallas Mavericks startet Nowitzki am Samstag in die NBA-Playoffs.

