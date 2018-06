Seoul (dpa) - In Nordkorea soll ein seit fünf Monaten inhaftierter Amerikaner angeklagt werden. Der US-Bürger Jun Young Su habe sein Verbrechen während der Ermittlungen gestanden, berichtet am die staatliche nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA. Worum es sich dabei handelt, wurde nicht bekannt. Jun sei im vergangenen November festgenommen worden. Die südkoreanische Zeitung «JoongAng Ilbo» berichtete unter Berufung auf Informanten, Jun sei ein US- Geschäftsmann koreanischer Abstammung, der in dem kommunistischen Land wegen missionarischer Betätigung festgenommen worden sei.

