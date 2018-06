Berlin (dpa) - Der Bundestag berät heute über eine ethisch heikle Frage: es geht um Präimplantationsdiagnostik. Sollen Gentests an künstlich erzeugten Embryonen vor Einpflanzung in den Mutterleib strikt verboten werden - oder sind begrenzt Ausnahmen möglich? Drei Gesetzentwürfe liegen dazu dem Parlament für eine erste Lesung vor. Befürworter sehen in der Methode ein Mittel, um Paaren mit gravierenden erblichen Vorbelastungen die freie Entscheidung für ein Kind zu erleichtern. Die Gegner befürchten Missbrauch und warnen vor einer Zukunft mit «Designer-Kindern» aus dem Reagenzglas.

