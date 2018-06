Berlin (dpa) - Die Außenminister der 28 Nato-Staaten reden heute in Berlin über die Krise in Libyen. Der von der Nato geführte Militäreinsatz gegen Truppen von Machthaber Muammar al-Gaddafi ist innerhalb des Bündnisses in die Kritik geraten. Vor allem Frankreich hat der Nato vorgeworfen, militärisch nicht entschlossen genug vorzugehen. Die Minister wollen nach dem gestrigen Treffen der Libyen-Kontaktgruppe in Doha auch über die Chancen für eine politische Lösung des Konflikts sprechen.

