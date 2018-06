Paris (dpa) - Bei einem verheerenden Brand in einem Pariser Wohnhaus sind in der Nacht mindestens fünf Menschen ums Leben gekommen. 42 weitere wurden verletzt - so die erste Bilanz der Rettungskräfte. Mehrere Hausbewohner sprangen noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr aus den Fenstern. Die Brandursache ist noch unklar. Rund 300 Rettungskräfte kämpften bis zum frühen Morgen gegen die Flammen und versuchten, ein Übergreifen des Feuers auf benachbarte Gebäude zu verhindern. Gegen 5.30 Uhr war der Brand unter Kontrolle.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.