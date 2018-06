Berlin (dpa) - Luxemburgs Außenminister Jean Asselborn hat die Deutsche Haltung in der Libyen-Krise kritisiert. Er hätte sich gewünscht, dass die europäischen Länder im UN-Sicherheitsrat mit einer Stimme gesprochen hätten. Das sagte Asselborn mit Blick auf die Enthaltung Deutschlands zum Libyen-Mandat im ARD-«Morgenmagazin». Bundesaußenminister Guido Westerwelle bekräftigte vor dem Treffen der NATO-Außenminister in Berlin nochmals: Ein Einsatz deutscher Soldaten in Libyen sei nur auf humanitärer Grundlage möglich.

