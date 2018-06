Athen (dpa) - Ein Flugzeug mit 239 Menschen an Bord ist in Athen sicher notgelandet. Wie der griechische Rundfunk berichtete, hatte der Pilot im Cockpit ein Feuersignal für den Gepäckraum gesehen und die Notlandung beantragt. Die Maschine sei sicher gelandet. Sie habe keinen Rauch gesehen, sagte eine Flughafensprecherin der dpa. Die Boeing 777 der Luftfahrtgesellschaft Saudi Arabian Airlines war auf dem Flug von Washington nach Riad in Saudi Arabien, hieß es.

