Zuzenhausen (dpa) - 1899 Hoffenheim steht vor der Verpflichtung von Trainer Holger Stanislawski für die neue Bundesliga-Saison. Man sei in zielführenden Gesprächen, sagte Manager Ernst Tanner. Nach dpa-Informationen soll der Wechsel noch vor dem Heimspiel am Samstag gegen Eintracht Frankfurt perfekt gemacht werden. Stanislawski hatte gestern seinen Abschied vom FC St. Pauli bekanntgegeben. Marco Pezzaiuoli muss im Sommer als Chefcoach in Hoffenheim aufhören. Er und Tanner zeigten bei einer Pressekonferenz große Meinungsverschiedenheiten.

