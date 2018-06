New York (dpa) - Bei der Suche nach Leichen auf Long Island will die New Yorker Polizei jetzt auch High-Tech-Flugzeuge einsetzen. Die Spezialmaschinen sollen von morgen an die Strände der Insel überfliegen und Fotos in hoher Auflösung machen. Die Polizei hält es für möglich, dass bei der Auswertung der Bilder weitere Leichenteile entdeckt werden. Seit Dezember sind die Überreste von mindestens acht Menschen auf der Insel östlich von New York gefunden worden. Mindestens vier gehören jungen Frauen, die sich im Internet als Prostituierte angeboten hatten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.