Inhalt Seite 1 — «Zuckerpuppe» und Jazz - Bill Ramsey wird 80 Seite 2 Auf einer Seite lesen

Hamburg (dpa) - Die «Zuckerpuppe aus der Bauchtanztruppe» hat seit 50 Jahren «die Tüllgardine vor dem Babydollgesicht» - Bill Ramsey soll seinen alten Gassenhauer dennoch nach wie vor auf fast jedem Konzert singen.

«Einen Zuschauer, der das fordert, gibt es immer», sagt der Musiker, der dem Begehren der Fans aber nicht oft nachgibt. Nicht weil er ihm frühere Schlagerhits wie «Ohne Krimi geht die Mimi nie ins Bett», «Pigalle», «Souvenirs, Souvenirs» oder der «Wumba-Tumba Schokoladeneisverkäufer» heute peinlich wären.

Im Gegenteil: «Denen habe ich schließlich meine Bekanntheit zu verdanken», betont Ramsey. Vielmehr möchte der in Hamburg lebende Sänger, der an diesem Sonntag (17. April) seinen 80. Geburtstag feiert, nur noch seine eigentliche Leidenschaft ausleben. Denn der Schlager brachte ihm zwar den Erfolg, seine große Liebe aber ist seit jeher der Jazz.

Das Image als «Schlagerclown» hat Ramsey nie gestört. Unter den eingefleischten Jazzfans machte sich der in Cincinnati (US-Bundesstaat Ohio) geborene Sohn eines Werbedirektors und einer Lehrerin indessen keine Freunde, als er seine Schlagerkarriere begann. Doch seine parodistischen Hits wurden in den 50er und 60er Jahren schnell zu Ohrwürmern.

«Das waren eben lustige Lieder, die den Menschen sehr viel Freude gemacht haben», sagt der Schlagerveteran. «Sie sind für mich als Jazzsänger nur nicht besonders reizvoll, weil man immer dasselbe machen muss. Wenn man einen Jazztitel singt, kann man das am Montag so, am Dienstag so und am Mittwoch so - man wird es immer wieder anders tun», erklärt er. «Die "Zuckerpuppe" oder "Mimi" dagegen soll man möglichst plattengetreu bringen - und das ist nach 50 Jahren einfach nicht mehr so spannend.»

Mit der heutigen Schlagerszene um Andrea Berg oder Helene Fischer kann Ramsey ohnehin nichts mehr anfangen. «Die Namen sagen mir noch nicht einmal etwas», bekennt er. «Ich habe damit einfach nichts zu tun.» Noch immer spricht der Deutsch-Amerikaner, den es Anfang der 50er Jahre als Truppenbetreuer für GIs auch nach Deutschland verschlug, mit seinem berühmten amerikanischen Akzent. «Kultivieren Sie den?», fragte ihn der «Stern» einmal.

«Es ärgert mich maßlos, wenn die Leute das sagen. Ich würde gern perfekt Deutsch sprechen, aber ich kann es einfach nicht», entgegnete Ramsey, der kurz nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001 zum bisher letzten Mal in den USA war. «Meine Heimat ist Hamburg», erklärt der Mann mit den «weißen Haaren und der schwarzen Stimme» (wie man ihn inzwischen gern nennt).