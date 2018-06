Inhalt Seite 1 — 17 Hippies sind ein kleiner Zirkus Seite 2 Auf einer Seite lesen

Berlin (dpa) - Eine Tournee ist wie eine Klassenfahrt. Das meint zumindest Christopher Blenkinsop von der Band 17 Hippies und hüpft aufgeregt auf dem Sofa herum. 13 Mitglieder zählt die Gruppe aus Berlin. «Mit so vielen Leuten ist man wie in einem Dorf, fast ein kleiner Zirkus.»

In einem Hinterhof der Berliner Kulturbrauerei haben die Musiker Räume, wo sie aufnehmen und proben. Ein riesiges Sofa steht in einer Art Küche. Manchmal schlurfen einige der «Hippies» durch, schmieren sich ein Butterbrot und verschwinden wieder in einen Hinterraum. Bei den 17 Hippies im Studio geht es zu wie in einer großen WG.

Es ist schwierig, der Band ein Label zu verpassen. Ihr Stil wurde oft als Weltmusik bezeichnet. Andere nannten es Berlin Style. «Was heißt das denn? Und wenn Du in Castrop-Rauxel lebst, hast Du den Stil von Castrop-Rauxel», sagt Sänger und Musiker Christopher.

Im Plattenladen sind sie wahrscheinlich bei Pop zu finden, aber auch bei Weltmusik. Die 13 Musiker spielen verschiedene Instrumente, darunter Gitarre, Cello, Geige, aber auch Ukulele, indisches Harmonium und Banjo. Die Lieder komponiert mal der, mal die. Auf Deutsch, Englisch oder Französisch.

So sind einige Lieder, auch auf dem neuen Album «Phantom Songs», das an diesem Freitag erscheint, wieder von verschiedenen Strömungen beeinflusst: Im Chanson «Jolies filles» geht es um schöne Mädchen, «Dorn» ist eine Kombination aus Blues und Rock, in der auch die Geige ihren Part hat, und «The Train» trumpft mit afrikanischen Gitarren, Banjo und Cajun-Akkordeon auf. Originell ist vor allem «Biese Bouwe», wo hessische Mundart (böse Buben) auf albanische Tanzmusik trifft.

Für solche Mixturen bietet Berlin Inspiration an allen Ecken. «Ich höre einen polnischen Akkordeonspieler in der U-Bahn, türkische Musik in einem Laden und anglo-amerikanische Musik im Radio», sagt Christopher.

Politische Inhalte haben die Lieder aber nicht. Phrasen wie «Integration» oder «Brücken schlagen», wie man sie in diesem Umfeld erwarten könnte, fallen gar nicht. Kiki Sauer beschreibt das politische Element so: «Ohne dass wir in den Songs politische Aussagen machen, hat Musikmachen - vor allem wenn man so viel im Ausland auftritt - etwas Politisches. Dann steht man da für Deutschland und für Berlin.»