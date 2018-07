Shanghai (dpa) - Überholen auf Knopfdruck: In dieser Formel-1-Saison ist Gegenwehr zwecklos. 82 PS Zusatzschub und ein verstellbarer Heckflügel haben die Rennaction vorerst beschleunigt, hinzu kommt der permanente Poker um die Pneus.

«Es ist toll, was in den ersten beiden Rennen dieses Jahres los war», sagt Rekordweltmeister Michael Schumacher. Dadurch, dass es mehr Überholmöglichkeiten gebe, «hat unser Sport in Sachen Spektakel deutlich zugelegt», sagt Schumacher.

Rund 60 Boxenstopps zuletzt in Malaysia, jede Menge Überholmanöver - nur an der Spitze drehte Weltmeister Sebastian Vettel wie schon beim deutlich weniger ereignisreichen Rennen in Australien ungestört vom regen Treiben hinter sich seine Runden. «Das große Geheimnis ist wohl, zu jeder Zeit die Reifen im Griff zu haben», verriet der Heppenheimer Red-Bull-Pilot. Denn die Gummis von Rückkehrer Pirelli geben das Tempo vor. Wer sie zu schnell verschleißt, verliert wertvolle Sekunden.

Und wenn dann auch noch ein Pilot mit einem frischen Satz Reifen im Rückspiegel auftaucht, ist Widerstand aussichtslos. «Aufgrund des Reifenzustands ist der Speedunterschied teilweise so dermaßen groß, dass es völlig sinnlos ist, sich großartig zu wehren», betont Vettels Teamkollege Mark Webber. Denn ab einer Sekunde Rückstand darf der Hintermann auch noch den Heckflügel verstellen. Der Luftwiderstand wird damit verringert, das Auto schneller; zusammen mit den Zusatz-PS durch das Energierückgewinnungssystem KERS sogar noch schneller.

«Einige von den jungen Fahrern haben das noch nicht ganz verstanden. Die kämpfen wie wild um ihren Platz, verstehen nicht, dass sie dabei mehr Zeit verlieren als wenn sie den jeweils anderen einfach mal ziehen lassen», sagte der 34-Jährige. «Man wird ein bisschen bestraft», findet Rennkollege und Force-India-Fahrer Adrian Sutil. Er sei auch ohne diese Hilfsmittel recht gut im Überholen gewesen.

Das trifft zweifelsohne auch auf Fernando Alonso zu, sonst wäre er kaum zweimal Weltmeister geworden. Dennoch hat der spanische Ferrari-Star Gefallen an den neuen Gegebenheiten gefunden - nicht zuletzt aus persönlicher Betroffenheit. In Malaysia sei er in der vierten Kurve noch Neunter gewesen und habe letztlich um einen Podestplatz kämpfen können. «Das wäre letztes Jahr nicht möglich gewesen - die neuen Regeln funktionieren also gut», lautete das Urteil des Vierten von Sepang.

Webber tut sich etwas schwerer damit, vor allem mit der Dauer-Rush-hour in der Boxengasse. «Eigentlich könnte man jede Runde zum Reifenwechsel reinkommen. Dann hätten wir einen Wettbewerb der schnellsten Boxen-Mannschaften - wenn man das denn will», meinte der Australier und fügte hinzu: «Ich finde, unsere Rennen sollten immer noch auf der Strecke entschieden werden.»