Verden/München (dpa) - Der Tatverdächtige im Mordfall Dennis hat nach Informationen von «Focus Online» ein umfangreiches Geständnis abgelegt. Der Mann habe außer dem Mord an Dennis noch weitere Morde und sexuellen Missbrauch von Kindern zugegeben.

Das berichtete die Online-Ausgabe des Magazins unter Berufung auf Ermittlerkreise. Der Mann sei am Donnerstag bis spät in die Nacht verhört worden. Die Ermittler wollten ihre Ergebnisse am Mittag bei einer Pressekonferenz vorstellen, sie gaben zuvor keine Details preis.

Soko Dennis