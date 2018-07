München (dpa) - Zwei mutmaßliche Kinderhändler aus Berlin sind am Münchner Flughafen festgenommen worden. Ein Sprecher der Bundespolizei bestätigte einen Bericht der «Berliner Morgenpost». Die beiden Männer sollen demnach Kinder aus der Karibik nach Berlin geschmuggelt haben. Sie seien schon Mitte Februar gefasst worden, so der Sprecher heute. Die Männer hätten einen zehnjährigen Jungen bei sich gehabt. Ihre minderjährigen Opfer hätten die mutmaßlichen Händler an Pädophile in der Hauptstadt vermittelt, so die Zeitung. Ein Richter soll inzwischen Haftbefehl erlassen haben.

