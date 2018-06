London (dpa) - Kate Middleton hat für die große Königshochzeit in der Londoner Westminster Abbey geprobt - allerdings nicht mit ihrem Bräutigam Prinz William, sondern mit dessen Bruder Harry.

Die Braut (29) und ihr künftiger Schwager Prinz Harry (26) führten die kleinen Brautmädchen und -jungen durch die Kirche, um sie für den Tag der Tage an alles zu gewöhnen, berichteten britische Medien. William sei bei der Probe nicht dabei gewesen, dafür aber Kates Schwester und Trauzeugin Pippa. Ein Palastsprecher bestätigte die Aktion: «Dies war eine von vielen Übungen, die stattfinden werden, und es war nicht die erste.»

Für die Fernsehübertragung der Hochzeit am 29. April werden weltweit mehrere Millionen Zuschauer erwartet - sogar von Milliarden ist schon die Rede. Der Zeitplan, der am Freitag vom Königshaus veröffentlich worden war, ist minuziös durchgeplant und schreibt allen wichtigen Personen genau vor, wann sie in der Kirche zu erscheinen haben.

Harry ist Trauzeuge von Bruder William und hat deshalb zahlreiche Aufgaben rund um die Zeremonie. Kate hat sich ebenfalls ihre Schwester als Trauzeugin ausgesucht. Die Brautmädchen und -jungen sind allesamt Kinder von Freunden des Königshauses, unter anderem ist die Enkelin von Williams Stiefmutter Camilla dabei.