Hohenstein-Ernstthal (dpa) - In der Nähe von Chemnitz in Sachsen ist in der Nacht ein Reisebus verunglückt. 25 Menschen wurden verletzt, elf von ihnen schwer. Auf der Autobahn 4 verlor der Fahrer nahe der Abfahrt Hohenstein-Ernstthal die Kontrolle über den Bus. Warum, ist noch unklar. Der Wagen kippte in einen Graben. Niemand blieb unverletzt. Der Bus kam aus Polen und war Richtung Erfurt unterwegs. Am frühen Morgen stand auf der A4 nach dem Unfall zunächst nur eine Spur zur Verfügung.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.