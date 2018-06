Magdeburg (dpa) - Der Parteitag der SPD in Sachsen-Anhalt hat heute den Koalitionsvertrag mit der CDU gebilligt. Damit ist der Weg für die Neuauflage der schwarz-roten Koalition in Magdeburg endgültig frei. Am Dienstag soll der bisherige Wirtschaftsminister und CDU-Mann Reiner Haseloff zum neuen Ministerpräsidenten gewählt werden.

kml