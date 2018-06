Kairo (dpa) - Der ehemalige ägyptische Präsident Husni Mubarak ist drei Tage nach seiner Verhaftung in ein Armeekrankenhaus bei Kairo gebracht worden. Das berichtete das Nachrichtenportal «almasryalyoum». Der 82-Jährige war schon nach seiner ersten Vernehmung am vergangenen Dienstag wegen Herzproblemen in Scharm el Scheich im Krankenhaus behandelt worden. Sondereinsatzkräfte des Militärs schützen seit dem Eintreffen des Ex-Präsidenten das Armeekrankenhaus östlich von Kairo.

