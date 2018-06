Inhalt Seite 1 — Kampf um Fukushima dauert noch Monate Seite 2 Auf einer Seite lesen

Tokio (dpa) - Japan stellt sich auf einen langen Kampf gegen die Atomkatastrophe von Fukushima ein. Der AKW-BetreiberTepco will die Reaktoren erst in etwa sechs bis neun Monaten stabilisiert haben.

Das sehe die «momentane» Planung vor, sagte Tepco-Topmanager Tsunehisa Katsumata am Sonntag in Tokio. Drei Monate wird es demnach allein dauern, die Kühlung der Reaktoren und Abklingbecken sicherzustellen.

Fünf Wochen nach Beginn der Katastrophe gibt es aber immerhin Fortschritte bei der Wiederbelebung der regionalen Wirtschaft. Zudem sicherte US-Außenministerin Hillary Clinton den Japanern die weitere Unterstützung Washingtons zu.

Regierungschef Naoto Kan hatte den Atombetreiber Tepco dazu verpflichtet, der Öffentlichkeit einen klaren Fahrplan für die Bewältigung der Katastrophe vorzulegen. Die beschädigten Reaktorgebäude sollen demnach in sechs bis neun Monaten abgedeckt werden. Die Regierung wolle dann auch mitteilen, ob ein Teil der Bevölkerung wieder in seine Wohnorte zurückkehren könne, sagte Wirtschaftsminister Banri Kaeida. Noch immer hausen Zehntausende Menschen in Notunterkünften.

Tepco setzt inzwischen ferngesteuerte Roboter ein, um Strahlung, Temperatur und Sauerstoffkonzentration in den Reaktoren zu messen. Tepco will so sicherstellen, dass Arbeiter das Reaktorgebäude betreten können. Der Konzern erwägt nach Informationen der Agentur Kyodo zudem den Einsatz externer Kühlmaschinen, um die Temperatur der Reaktoren zu senken. Diese arbeiteten mit Wärmeaustauschern und Umwälzpumpen. Damit könne Wasser aus den Reaktoren abgepumpt, mit Meerwasser gekühlt und in die Reaktoren zurückgepumpt werden. Der Jahrhundert-Tsunami hatte die regulären Kühlsysteme zerstört.

Seither pumpt Tepco Millionen Liter Wasser in die Reaktoren sowie Abklingbecken, um sie zu kühlen. Das hat jedoch dazu geführt, dass nun gewaltige Massen verstrahlten Wassers in der Anlage sind. Diese behindern die Versuche, die Kühlsysteme in dem AKW wieder in Gang zu bringen. Die Arbeiter versuchen zudem mit dem Mineral Zeolith, ins Meer geflossenes radioaktives Material zu absorbieren. Dazu deponierten sie je 100 Kilogramm schwere Säcke mit Zeolith bei den Ansaugrohren im Meer. Unerwünschte Ionen wie das radioaktive Cäsium-137 sollen so entzogen und im Zeolith gebunden werden.

Der Atomexperte Michael Sailer vom Darmstädter Öko-Instituts hegt noch Zweifel an der geplanten Stabilisierung der Reaktoren binnen sechs bis neun Monaten. «Wenn nichts Weiteres passiert, kann man in der Zeit wohl irgendwelche Kühlkreisläufe wieder funktionsfähig hinstellen», sagte Sailer der Nachrichtenagentur dpa. «Aber man kann nicht eine Garantie geben in dem Sinne, wir haben in sechs oder neun Monaten einen stabilen Zustand.» Dafür gebe es zu viele Risiken.