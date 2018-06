Inhalt Seite 1 — G20 einig über Kampf gegen Ungleichgewichte Seite 2 Auf einer Seite lesen

Washington (dpa) - Nach jahrelangem Streit haben die führenden Industrie- und Schwellenländer (G20) eine weitere Hürde auf dem Weg zu einer krisenfesteren Weltwirtschaft genommen.

Die Finanzminister und Notenbankchefs der Gruppe einigten sich in Washington auf konkrete Schritte zum Kampf gegen die globalen Ungleichgewichte unter anderem in den Handelsbilanzen der Staaten. Die G20 vereinbarten Alarmschwellen, um bei einzelnen Ländern Schieflagen rechtzeitig zu erkennen und Gegenmaßnahmen zu empfehlen. Auf den Prüfstand kommt angesichts der massiven Handelsüberschüsse die Exportnation Deutschland. Betroffen sind auch sechs andere große Volkswirtschaften. Bis zum Herbst soll die Länderliste vorliegen.

Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) begrüßte den Fahrplan. Damit werde die Transparenz erhöht und das Verständnis für Argumente der Wirtschaftspartner verbessert, sagte Schäuble am Samstag in Washington. «Entscheidend ist, dass wir in diesem Prozess unsere Wirtschaftspolitik gegenseitig bewerten.»

Nach einem Treffen der G20-Finanzminister und der Frühjahrstagung von Internationalem Währungsfonds (IWF) und Weltbank verwies Schäuble darauf, dass auch China damit einverstanden sei, dass mit dem zweistufigen Verfahren die Ursachen für die Ungleichgewichte vertieft untersucht werden.

China steht seit Jahren wegen seiner künstlich niedrig gehaltenen Währung in der internationalen Kritik. Am Samstag kündigte Notenbankchef Zhou Xiaochuan laut einem Bericht der staatlichen Nachrichtenagentur Xinhua jedoch an, das Land würde Schritt für Schritt die Flexibilität seiner Wechselkurspolitik erhöhen.

Im Februar hatten sich die G20 in Paris bereits auf Indikatoren verständigt, an denen Ungleichgewichte fest gemacht werden. Dazu gehören neben Defiziten oder Überschüssen in der Handels- und Kapitalbilanz Staatsschulden und öffentlichen Defizite sowie die private Sparquote und Verschuldung. Konkrete Zielvorgaben gibt es nicht. Die angepeilten Alarmschwellen sind als Referenzwerte gedacht.

Welche G20-Länder in dieser zweiten Phase auf den Prüfstand kommen, wurde offiziell offen gelassen. Es wird aber erwartet, dass neben Deutschland auch China, die USA, Japan, Frankreich, Großbritannien und Indien wegen ihrer schieren Größe im Fokus stehen.