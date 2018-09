Chicago (dpa) - Die Chicago Bulls haben nur mit Mühe einen Fehlstart in die Playoffs der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA verhindert. Das beste Team der regulären Saison gewann die Auftaktpartie der Erstrundenserie gegen die Indiana Pacers mit 104:99.

Das Starensemble der Miami Heat tat sich beim 97:89-Erfolg gegen die Philadelphia 76ers ebenfalls schwer. Der sechsmalige Meister Chicago ging durch einen Drei-Punkt-Wurf von Kyle Korver 48 Sekunden vor Schluss erstmals in Führung, Bulls-Superstar Derrick Rose zeigte mit 39 Punkten erneut eine überragende Leistung. Knapp vier Minuten vor Spielende hatte der Außenseiter aus Indiana noch mit zehn Zählern geführt. «Wir werden daraus lernen und uns die Videos anschauen», sagte Rose. «Wir müssen versuchen, das nächste Spiel zu kontrollieren.» Die zweite Partie der «Best-of-seven»-Serie findet am Montag ebenfalls in Chicago statt.

Miami lag Mitte des Schlussviertels zwar bereits mit 13 Punkten in Führung, ließ Philadelphia jedoch wieder bis auf einen Zähler herankommen. Das Star-Trio Chris Bosh (25 Punkte), LeBron James (21) und Dwyane Wade (17) sicherte den Erfolg für das hinter Chicago zweitbeste Team im Osten.