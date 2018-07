Berlin (dpa) - Bundeswirtschaftsminister Rainer Brüderle (FDP) ist über die Preissprünge bei den Spritpreisen gerade zum Beginn von Ferienzeiten wie Ostern verärgert. «Angebot und Nachfrage müssen in einer Marktwirtschaft den Preis bestimmen, nichts anderes - auch kein Feiertagskalender.»

«Unabhängig davon sind hohe Benzinpreise, gerade vor Feiertagen, sehr ärgerlich», sagte Brüderle der «Welt am Sonntag». Er erwartet nun vom Bundeskartellamt Aufklärung. «Das Bundeskartellamt wird demnächst eine Sektoruntersuchung Kraftstoffe vorlegen. Davon erhoffe ich mir einen besseren Einblick in die Funktionsweise der Preissetzung im Mineralölsektor. Sobald dies erfolgt ist, werden wir weitere Maßnahmen diskutieren», sagte Brüderle.

Das Bonner Kartellamt wird die Ergebnisse einer umfangreichen Marktstudie zu den Spritpreisen Ende Mai präsentieren. In der Studie wird nach Informationen der «Welt am Sonntag» festgestellt, dass es im untersuchten Zeitraum keine Hinweise auf Preisabsprachen zwischen den Mineralölkonzernen gegeben hat. Ergebnis sei aber, dass die Benzinpreise nicht in jedem Fall der Entwicklung der Rohölpreise folgten.