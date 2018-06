San Antonio (dpa) - Die San Antonio Spurs haben in den Playoffs der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA einen Fehlstart hingelegt. Ohne den verletzten Manu Ginobili verlor das beste West-Team der regulären Saison die Auftaktpartie der Erstrundenserie gegen die Memphis Grizzlies mit 98:101.

Shane Battier per Drei-Punkt-Wurf und Tony Allen mit zwei verwandelten Freiwürfen sorgten in den letzten 23 Sekunden für die Entscheidung. Beste Grizzlies-Werfer waren Zach Randolph mit 25 Punkten und Marc Gasol (24). Bei den Spurs war Tony Parker mit 20 Zählern am erfolgreichsten, der Franzose traf jedoch nur vier von 16 Würfen aus dem Feld. Für Memphis war nach zwölf Niederlagen der erste Sieg in den Playoffs überhaupt. Die zweite Partie der «best-of-seven»-Serie findet am Mittwoch (Ortszeit) ebenfalls in San Antonio statt.