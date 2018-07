Berlin (dpa) - Vorstoß der Bundesfamilienministerin: Kristina Schröder hat die Wirtschaft aufgefordert, zur besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf auch eine 30-Stunden-Woche als Arbeitszeitmodell anzubieten. Die Mehrheit der jungen Mütter will 20 oder 30 Stunden in der Woche arbeiten. Und auch 60 Prozent der Väter mit kleinen Kindern würden am liebsten weniger als Vollzeit arbeiten, sagte sie der «Bild am Sonntag». Es müsse auch möglich sein, mit einer 30-Stunden-Woche eine Führungsposition zu besetzen.

