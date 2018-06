Berlin (dpa) - Was müssen die Bürger für die Energiewende bezahlen? Experten von Union und FDP gehen von mehreren Milliarden Euro zusätzlich pro Jahr aus - die Grünen rechnen dagegen mit einem nur moderaten Preisanstieg für Strom ohne Kernenergie. Bundeswirtschaftsminister Rainer Brüderle ärgert sich zudem über die Preissprünge bei den Spritpreisen zum Beginn von Ferienzeiten wie Ostern. Angebot und Nachfrage müssten in einer Marktwirtschaft den Preis bestimmen, nichts anderes. Das sagte Brüderle der «Welt am Sonntag». Er erwartet nun vom Bundeskartellamt Aufklärung.

