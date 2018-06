Prag (dpa) - Ungeduld am Fahrstuhl hat einen Tschechen buchstäblich seinen Kopf gekostet. Weil ihm wohl das Warten auf den Lift zu lange dauerte, schaute er durch das kaputte Glas der Aufzugstür in den Schacht. In diesem Augenblick aber fuhr der Fahrstuhl gerade durch. Der Mann wurde buchstäblich geköpft. Nachbarn fanden seine Leiche am Morgen mit abgetrenntem Kopf in einem Prager Treppenhaus. Fremdverschulden sei vorläufig ausgeschlossen worden, sagte eine Polizeisprecherin der Nachrichtenagentur CTK.

