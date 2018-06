Berlin (dpa) - Die Lokführergewerkschaft GDL bestreikt seit Donnerstag wieder fünf große Wettbewerber der Deutschen Bahn, diesmal für 48 Stunden. Hier die DB-Konkurrenten - oft nicht ganz zutreffend Privatbahnen genannt - im Überblick:

- Die Abellio GmbH in Essen ist eine Tochter der staatlichen Niederländischen Eisenbahn. Sie betreibt regionale Schienennetze in Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen, unter anderem zwischen Bochum und Gelsenkirchen, zwischen Siegen, Iserlohn, Hagen und Essen und in den Regionen Münster/Osnabrück und Bielefeld/Paderborn.

- Die Netinera (bis vor kurzem Arriva Deutschland GmbH) war einst Teil des privaten britischen Transportkonzerns Arriva, bis die Deutsche Bahn diesen 2010 kaufte. Von den deutschen Arriva-Beteiligungen musste die Bahn sich nach EU-Auflagen wieder trennen. Die GmbH mit 3100 Beschäftigten gehört jetzt einem Konsortium aus der italienischen Staatsbahn Ferrovie dello Stato (FS) und dem Finanzinvestor Cube Infrastructure. Beteiligt ist Arriva Deutschland unter anderem an der Ostdeutschen Eisenbahn (ODEG), der Prignitzer Eisenbahn und den Osthannoverschen Eisenbahnen.

- In der Benex GmbH hat die Hamburger Hochbahn AG ihre Beteiligungen an Nahverkehrsunternehmen außerhalb Hamburgs gebündelt. Im Norden und Osten Deutschlands ist Benex bei mehreren Regio-Bahnbetreibern engagiert (unter anderem Metronom, Odeg, NBE Nordbahn). Die Hochbahn gehört der Hansestadt Hamburg. An Benex hält die Hochbahn 51 Prozent, der britische Investor International Public Partnerships 49 Prozent.

- Die Keolis Deutschland GmbH & Co. KG mit Sitz in Berlin gehört zur Keolis-Gruppe, an der die französische Staatsbahn SNCF einen Anteil von 56,7 Prozent hält. Im Mai 2000 übernahm Keolis zwei Regionalbahnlinien in Ostwestfalen. Später kamen mehrere Strecken im Münsterland und im Ruhrgebiet hinzu. Als einziger der sechs großen Bahnkonkurrenten ist das Unternehmen aktuell vom Streik ausgenommen.

- Die Veolia Verkehr GmbH gehört zum französischen Wasser-, Energie- und Transportriesen Veolia Environnement S.A. Sie ist an neun regionalen Schienenverkehrsunternehmen in Deutschland beteiligt, die in vier Regionen Strecken betreiben.

- Die Hessische Landesbahn GmbH gehört dem Land Hessen. Sie ist an mehreren Unternehmen beteiligt, die in Hessen, Thüringen und Rheinland-Pfalz mit Regionalzügen unterwegs sind - so etwa an der Cantus Verkehrsgesellschaft, die jährlich rund 3,6 Millionen Zugkilometer auf den Strecken zwischen Kassel, Eichenberg, Göttingen, Bebra, Fulda und Eisenach zurücklegt.