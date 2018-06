Maranello (dpa) - Ferrari-Chef Luca di Montezemolo hat nach dem schwachen Formel-1-Saisonstart mit der Scuderia abgerechnet. «Das kann und darf nicht das Niveau des Teams sein», wetterte der Fiat-Präsident auf der Internetseite des italienischen Rennstalls.

Auch beim Großen Preis von China hatten die Ferrari-Piloten Fernando Alonso und Felipe Massa das Siegerpodium deutlich verfehlt. Massa wurde Sechster, Alonso Siebter. Damit ist der Rückstand des Duos auf WM-Spitzenreiter Sebastian Vettel nach drei Rennen schon auf jeweils mehr als 40 Punkte gewachsen.

«Es ist ein sehr heikler Moment», urteilte di Montezemolo. Der Scuderia-Boss erwarte nun von allen Ingenieuren maximales Engagement, um das volle Leistungsvermögen des F150 Italia in kurzer Zeit zu entfesseln. «Ich will, dass Ferrari auf dem Niveau ist, wo wir und unsere Fans uns erwarten», forderte di Montezemolo.

Teamchef Stefano Domenicali und weitere Techniker hatten schon am Sonntag den Rückweg in die Rennfabrik nach Maranello angetreten und sollten am Montag bereits die Analysearbeit aufnehmen. Mit dem vierten Saisonrennen beginnt in drei Wochen in der Türkei die Europa-Saison.

