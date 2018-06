Inhalt Seite 1 — Finnische Wahl bringt Euro-Reform ins Gefahr Seite 2 Auf einer Seite lesen

Helsinki/Brüssel/Berlin (dpa) - In Finnland haben EU-Gegner und Zuwanderungskritiker die Wahl gewonnen. Sie stehen vor dem Sprung in die Regierung und wollen den EU-Stabilitätspakt blockieren. In Brüssel und Berlin macht sich Sorge breit. Der Euro rutschte am Montag ab.

Der Chef der rechtspopulistischen Partei Wahre Finnen, Timo Soini, nannte es am Montag in Helsinki nicht hinnehmbar, dass Finnland «für die Fehler anderer bezahlt». Er fügte hinzu: «Wir waren bisher zu weich gegenüber Europa. Das muss sich ändern.»

Soini hatte im Wahlkampf mit seinem strikten Widerstand gegen Hilfen für überschuldete EU-Länder wie Portugal gepunktet. Der überraschend klare Erfolg der Euro-Gegner sowie schlechtere Kredit-Bedingungen für Griechenland ließen den Kurs der Gemeinschaftswährung am Montag unter die Marke von 1,43 Euro sacken.

Die Wahren Finnen konnten ihre Stimmenzahl am Sonntag fast verfünffachen und stehen als drittstärkste Kraft mit 19 Prozent vor dem Sprung in die Regierung. In Brüssel erklärte die EU-Kommission, sie erwarte von Finnland, dass das Land seinen Verpflichtungen zu möglichen Hilfsmaßnahmen in der Euro-Zone nachkommt.

Auch die Bundesregierung in Berlin reagierte mit einem Appell an die Vertragstreue der Nordeuropäer. «Es war gute Tradition und auch das Erfolgsrezept von Europa, dass unabhängig von Regierungswechseln bereits vereinbarte Kompromisse auch über den Tag hinaus gehalten haben», sagte Vize-Regierungssprecher Christoph Steegmans.

In Helsinki hat die bisherige Regierung dem Stabilitätspakt einschließlich eigener Hilfsleistungen für Portugal über 1,4 Milliarden Euro zugestimmt. Die Ratifizierung im Reichstag steht noch aus. Weder Soini (48) noch der konservative Parteichef Jyrki Katainen (39) wollten sich über die möglichen Koalitionspartner äußern. Katainen bekommt als Chef der mit 20,4 Prozent stärksten Partei im neuen Parlament den Auftrag zur Regierungsbildung.

Beobachter in Helsinki erwarten eine Regierung aus Konservativen, Wahren Finnen sowie den bisher oppositionellen Sozialdemokraten. Hinzukommen könnten ein oder zwei kleinere Parteien. Die Sozialdemokraten stellen mit 19,1 Prozent die zweitstärkste Fraktion im Reichstag. Sie sind gegen den EU-Stabilitätspakt, Katainens konservative Partei ist dafür. Der voraussichtlich kommende Regierungschef sagte in der Wahlnacht: «Wir stehen vor sehr schwierigen Verhandlungen.»