Bengasi (dpa) - In der von Truppen des libyschen Machthabers Muammar al-Gaddafi belagerten Rebellenhochburg Misurata sind nach wie vor tausende Ausländer von schweren Kämpfen eingeschlossen. Auch viele Einwohner wollen fliehen. Die Versorgungslage spitzt sich trotz Hilfslieferungen über das Meer zu.

Dennoch will das Gaddafi-Regime den Vereinten Nationen keine Sicherheitsgarantien für Hilfstransporte über Land nach Misurata und andere umkämpfte Städte geben. «Wir haben Zusicherungen erhalten, dass wir ein Büro in Tripolis eröffnen können, aber keine Garantien für die Eröffnung eines humanitären Korridors, um den Menschen in Misurata zu helfen», sagte die UN-Nothilfe-Koordinatorin Valerie Amos am Montag in der Aufständischen-Hochburg Bengasi. Amos hatte am Tag zuvor Gespräche mit der libyschen Führung in Tripolis geführt.

Trotz wachsender Probleme der Gaddafi-Gegner ist eine Invasion oder Besetzung Libyens nach Worten des britischen Premierministers David Cameron weiterhin kein Thema. «Wir sind uns im Klaren darüber, dass wir zu den Bedingungen der Resolution des UN-Sicherheitsrates stehen müssen», sagte er dem britischen Sender Sky News. Er räumte allerdings ein, dass die Bedingung, keine Bodentruppen einzusetzen, den Einsatz erschwere. Die Alliierten müssten nun überprüfen, wie Zivilisten noch besser geschützt werden könnten, sagte Cameron.

Die Truppen Gaddafis setzten am Montag den Raketenbeschuss von Misurata unvermindert fort. Die Stadt 210 Kilometer östlich von Tripolis wird seit sieben Wochen von den Regierungssoldaten belagert. Die humanitäre Lage gilt als kritisch, obwohl es zuletzt gelang, mit Schiffen Hilfslieferungen in den Hafen zu bringen.

Auf ihre Forderungen nach einer Waffenruhe sei die Führung in Tripolis nicht eingegangen, sagte UN-Koordinatorin Amos. Sie hoffe trotzdem, dass es den UN-Helfern gelingen werde, in den nächsten Tagen zumindest festzustellen, wie die Lage in den belagerten Städten im Westen des Landes ist und wo die Not am größten ist.

In Misurata fehlt es nach Amos' Worten an Lebensmitteln, Medikamenten und Trinkwasser. Am Montag gingen in der belagerten Stadt nach UN-Angaben rund 900 Menschen - vor allem Ghanaer und verletzte Libyer - an Bord von Schiffen, um nach Bengasi gebracht zu werden. Mehr als 3000 Ausländer warteten noch verzweifelt darauf, in Sicherheit gebracht zu werden.

Großbritannien kündigte Hilfe für die eingeschlossenen Gastarbeiter in Misurata an. Sie sollten mit Hilfe der International Organisation for Migration in Sicherheit gebracht werden. Zudem werde man wichtige medizinische Hilfe in Libyen finanzieren, sagte Entwicklungshilfeminister Andrew Mitchell am Montag bei einem Besuch bei den Vereinten Nationen in New York.