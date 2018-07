München (dpa) - Der Halbleiterhersteller Infineon hat seine Erwartungen für das zweite Quartal des laufenden Geschäftsjahres überraschend angehoben. Beim Umsatz erwartet der Konzern nun 994 Millionen Euro nach 922 Millionen Euro im Vorquartal, wie er am Montag in München mitteilte.

Bislang hatte Infineon nur einen leichten Umsatzanstieg in Aussicht gestellt. Die Gewinnmarge werde bei 20 Prozent liegen und damit am oberen Ende der Prognosen. Für das laufende Quartal rechnet Infineon bei Umsatz und Gewinn mit einem ähnlichen Niveau. Die genauen Zahlen gibt das Unternehmen am 3. Mai bekannt.