New York (dpa) - Die «Los Angeles Times» wird in diesem Jahr mit dem prestigeträchtigen Pulitzer-Preis ausgezeichnet. Die Redakteure erhielten den wohl bekanntesten Journalistenpreis der Welt in der Königskategorie «Dienst an der Öffentlichkeit» für die Aufdeckung eines Korruptionsskandals im Städtchen Bell in Kalifornien. Dort hatten sich die Stadtoffiziellen bei den Steuergeldern bedient und sich gegenseitig enorme Gehälter ausgezahlt. Die Berichte der Zeitung gipfelten in Festnahmen und politischen Reformen.

