Abuja (dpa) - Nach Auszählung der Stimmen in 35 der 36 Bundesstaaten Nigerias liegt Amtsinhaber Goodluck Jonathan bei den Präsidentenwahlen klar in Führung. Nach vorläufigen Ergebnissen erhielt er 22 Millionen Stimmen, etwa doppelt so viele wie der ehemalige Militärmachthaber Muhammadu Buhari. Zu den Wahlen am Samstag waren insgesamt 19 Kandidaten angetreten. Wahlbeobachter lobten den überwiegend friedlichen und korrekten Verlauf der Wahlen.

