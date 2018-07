Berlin (dpa) - Kommt in Deutschland die PKW-Maut ? Bundesverkehrsminister Peter Ramsauer hat mehrere Modelle für eine elektronische Pkw-Vignette durchrechnen lassen. Das berichtet die «Bild»-Zeitung unter Berufung auf ein ihr vorliegendes vertrauliches Papier aus dem Ministerium. In der extremen Variante gehen die Berechnungen der Fachbeamten davon aus, dass die Kfz-Steuer abgeschafft wird. Bei dieser Annahme müssten die Autofahrer jährlich 365 Euro Pkw-Maut zahlen, berichtet das Blatt. Ramsauer sagte dazu, in seinem Hause gebe es keine Denkverbote.

