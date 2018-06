Mainz (dpa) - Günther Jauch liebt sein Doppelleben als Starmoderator und Neu-Winzer an der Saar. Bei der Mainzer Weinbörse schenkte er zwischen gut 150 anderen deutschen Spitzenwinzern seinen ersten eigenen Wein aus. Jauch ist seit einem knappen Jahr Winzer. Ihm gehört das Weingut von Othegraven in Kanzem an der Saar. Seine Großmutter Elsa von Othegraven war die Schwester von Maximilian von Othegraven, der einst den renommierten Riesling-Betrieb führte.

