München (dpa) - Der Wechsel von Fußball-Nationaltorwart Manuel Neuer von Schalke 04 zu Bayern München scheint nur noch eine Frage der Zeit zu sein. «Es gibt eine klare Tendenz», sagte Bayern-Sportdirektor Christian Nerlinger in der «Süddeutschen Zeitung», «die Frage ist nur, wie schnell man eine Lösung findet.» Neuer hatte am Wochenende nach dem 1:1 bei Werder Bremen erklärt, dass die Entscheidung gefallen sei. In welche Richtung, sagte der 25-Jährige nicht. Aber die beteiligten «Leute» wüssten Bescheid.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.