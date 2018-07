Inhalt Seite 1 — dpa-Nachrichtenüberblick POLITIK, Montag, 18.04.2011 - 18 Uhr Seite 2 Auf einer Seite lesen

Neuer Wirbel um Pkw-Maut - Merkel sagt Nein

Berlin (dpa) - Das Bundesverkehrsministerium hat mit Berechnungen zu einer Pkw-Maut in Deutschland kurz vor Ostern für Wirbel gesorgt. Die Planspiele stießen auf fast einhellige Ablehnung - auch von Kanzlerin Angela Merkel. Es werde keine Maut geben, sagte Vize-Regierungssprecher Christoph Steegmans. Ein solches Vorhaben für Personenwagen sei von der schwarz-gelben Bundesregierung nicht vereinbart. Die sei ein «Papier auf Arbeitsebene». Es gehe nur um Denkanstöße, heißt es aus dem Bundesverkehrsministerium.

Längere Antragsfrist fürs Bildungspaket nach Holperstart

Berlin (dpa) - Hartz-IV-Empfänger können für ihre Kinder rückwirkende Leistungen aus dem Bildungspaket voraussichtlich länger als bisher geplant beantragen. Dazu will Bundesarbeitsministerin Ursula von der Leyen die Antragsfrist im Gesetz in den Sommer hinein verschieben. Zugleich will die Ministerin bei einem Runden Tisch mit Kommunen und Ländern am Donnerstag in Berlin über die Anlaufschwierigkeiten der neuen Bildungshilfen sprechen. SPD-Generalsekretärin Andrea Nahles signalisierte Zustimmung für eine notwendige Gesetzesänderung.

Finnische Wahl bringt Euro-Reform ins Gefahr

Helsinki (dpa) - Der Wahlerfolg der finnischen Rechtspopulisten bringt den EU-Stabilitätspakt in Gefahr. Der Chef der rechtspopulistischen Partei Wahre Finnen, Timo Soini, nannte es nicht hinnehmbar, dass Finnland für die Fehler anderer bezahle. Er fügte hinzu: Man sei bisher zu weich gegenüber Europa gewesen. Die Wahren Finnen stehen als drittstärkste Kraft vor dem Sprung in die Regierung. In Brüssel erklärte die EU-Kommission, sie erwarte von Finnland, dass das Land seinen Verpflichtungen zu möglichen Hilfsmaßnahmen in der Euro-Zone nachkommt.

Lage für Gaddafi-Gegner kritisch