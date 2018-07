DIHK warnt vor steigenden Strompreisen

Berlin (dpa) - Die deutsche Wirtschaft hat vor steigenden Strompreisen gewarnt. Diese könnten deutsche Unternehmen im internationalen Vergleich benachteiligen, sagte der Präsident des Deutschen Industrie- und Handelskammertages, Hans Heinrich Driftmann, der «Berliner Zeitung». Energieintensive Bereiche wie etwa die Papierindustrie würden schon jetzt spürbar leiden. Die Deutsche Energieagentur hatte gestern erklärt, sie rechne bei einem Atomausstieg im Zeitraum bis 2020/2025 mit einer Erhöhung der Strompreise bis zu fünf Cent je Kilowattstunde.

Städtetag: Bildungspaket kommt zunehmend in Gang

Berlin (dpa) - Die Anlaufschwierigkeiten beim Hartz-IV-Bildungspaket dürften nach Einschätzung des Deutschen Städtetages bald überwunden sein. Das Paket werde zunehmend in Gang kommen, sagte Vize-Hauptgeschäftsführerin Monika Kuban der Zeitung «Die Welt». Erste Rückmeldungen zeigten, dass die Zahl der Anträge in mehreren Städten steige. Laut einer Umfrage haben bis jetzt nur wenige Eltern von dem Bildungspaket Gebrauch gemacht. Die Antragsfrist für nachträgliche Leistungen soll deshalb verlängert werden.

UN: Gaddafi gewährt UN Zugang nach Misurata

New York (dpa) - Die Vereinten Nationen dürfen endlich Hilfslieferungen ins umkämpfte Misurata in Nordlibyen schaffen. Nach UN-Angaben wurde eine entsprechende Einigung mit der Regierung von Diktator Muammar al-Gaddafi erreicht. Zunächst wollen die UN ein Erkundungsteam entsenden. Danach sollen so schnell wie möglich Lebensmittel, Wasser und Medikamente geliefert werden. In der libyschen Stadt hatte sich die Lage zuletzt zugespitzt. Tausende Menschen sollen nichts zu essen und kein Wasser haben. Außerdem können viele Ausländer wegen der Kämpfe nicht flüchten.

Westerwelle pocht in Kairo auf Demokratiefahrplan