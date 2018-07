Washington (dpa) - US-Präsident Barack Obama und seine Frau Michelle haben 2010 zusammen 1 728 096 Dollar (1 214 061 Euro) verdient. Das Weiße Haus veröffentlichte ihr zu versteuerndes Einkommen zum «Tax Day» - dem Tag, der für amerikanische Steuerzahler letzter Termin zur Abgabe der Steuererklärung ist.

Ein Großteil des Geldes stamme aus Buchhonoraren des Präsidenten, teilte das Weiße Haus am Montag mit. Alles in allem habe das Ehepaar 453 770 Dollar Bundessteuern bezahlt, hinzu kämen noch einmal gut 51 000 Dollar lokale Steuern in ihrem Heimatstaat Illinois.

Außerdem spendeten der Präsident und die First Lady 245 075 Dollar für wohltätige Zwecke.

