Frankfurt (dpa) - Spekulationen und Gerüchte über eine möglicherweise bevorstehende Restrukturierung der Schulden Griechenlands haben in den vergangene Tagen die Risikoaufschläge von griechischen Staatsanleihen auf astronomische Höchststände getrieben.

Würde eine Umschuldung in Griechenland überhaupt helfen oder die Probleme sogar verschlimmern? Antworten auf wichtige Fragen zu einer möglichen Umschuldung:

Hat Griechenland noch eine Chance, auch ohne einen Schuldenerlass wieder auf die Beine zu kommen?

Der Schuldenstand von Griechenland ist derzeit der mit Abstand höchste in der Eurozone. Angesichts einer strukturschwachen Wirtschaft und einer tiefen Rezession zweifeln viele Ökonomen daran, ob Griechenland tatsächlich in den nächsten Jahren wieder Geld an den Kapitalmärkten aufnehmen kann. Es gibt aber weiterhin Experten, die eine Chance für Griechenland sehen. So hat es auch in der Vergangenheit Länder mit sehr hohe Schuldenquoten gegeben, die trotzdem zahlungsfähig geblieben sind. Tatsächlich gab es in der europäischen Geschichte Staaten, die ihren Schuldenstand stark reduzierten. So senkte Irland von 1987 bis 2002 seinen Schuldenstand um rund 80 Prozentpunkte. Belgien erreichte im Zeitraum von 1993 bis 2007 einen Rückgang um 50 Prozentpunkte.

Könnte Griechenland nach einer Umschuldung das Tempo bei den Reformen drosseln?

Zunächst gäbe es in Griechenland auch nach einer Verminderung seiner Schulden immer noch eine große Diskrepanz zwischen Ausgaben und Einnahmen. Eine Umschuldung würde daher an der Notwendigkeit durchgreifender Reformen des griechischen Wirtschaftsmodells und einer zurückhaltenden Lohnpolitik nichts ändern. Gleichzeitig dürften die Zinsen angesichts des Vertrauensverlustes für die verbliebenen Schulden weiter sehr hoch bleiben, falls Griechenland sich überhaupt noch am Kapitalmarkt refinanzieren kann. Griechenland braucht also unbedingt ein höheres Wachstum und niedrigere Ausgaben, um weiter zahlungsfähig zu bleiben.

Könnte Griechenland sich nach einer Umschuldung wieder an den Kapitalmärkten finanzieren?