Berlin (dpa) - Um einen der größten Songwriter der Popmusik war es lange Zeit recht still geworden. Nach fünfjähriger Sendepause meldet sich Paul Simon nun mit einem fantastischen Album zurück. Kritiker schwärmen, es sei das beste seit seinem 25 Jahre alten Klassiker «Graceland».

Man sieht Paul Simon seine fast 70 Lenze nicht an, auch wenn der kleine Mann aus der Nähe von New York inzwischen ergraut und ein wenig großväterlich daherkommt. Die Stimme des seit über 50 Jahren aktiven US-Songwriters aber klingt so ewig jung und freundlich wie damals, als er zusammen mit Duo-Partner Art Garfunkel die verführerische «Mrs Robinson» oder die «Sounds Of Silence» besang.

Mit dem neuen Album «So Beautiful Or So What» ist Simon nun ein erstaunliches, ja glücklich stimmendes Alterswerk gelungen. Die deutschen Fans honorierten das mit einem für Künstler der Seniorenliga beachtlichen Charts-Einstieg auf Platz 20.

Nach dem experimentellen «Surprise» (2006) mit dem angesagten Produzenten Brian Eno begab sich Paul Simon für einen wärmeren Sound wieder in die bewährten Hände von Phil Ramone. Außerdem änderte er auf die alten Tage seine lang erprobte Arbeitsweise, zuerst über den Rhythmus und erst dann über die Harmonien nachzudenken: «Ich setzte mich wie ganz früher nur mit meiner Gitarre in einen Raum und schrieb einen Song», erzählte Simon dem britischen Musikmagazin «Uncut».

Und was für herrliche Melodien und Texte sind dem Veteranen dabei eingefallen! Vieles erinnert an die melancholischen Songs des ebenfalls von Ramone betreuten Soloalbums «Still Crazy After All These Years» (1975). In den Weltmusik-Färbungen von «Dazzling Blue» oder «Love And Blessings» klingt aber auch der trendsetzende Afropop von «Graceland» (1986) an, der bis heute bestverkauften Platte von Paul Simon.

Der Auftakt «Getting Ready For Christmas Day» ist nur vom Titel her ein Weihnachtslied. Dem schwungvollen Shuffle diverser Gitarren und Simons entspanntem Gesang wurde als Sample die Gospel-Predigt eines Reverend J.M. Gates aus dem Jahr 1941 untergeschoben. Eine ungewöhnliche Idee, aber eine überaus geglückte.

Die Beschäftigung mit dem Göttlichen und dem allzu Menschlichen in dieser Welt bleibt auch in anderen Liedern von «So Beautiful...» ein Hauptthema des 69-Jährigen. «Ich bin nicht religiös», sagte Simon dem deutschen «Rolling Stone». «Hat mich selbst überrascht, dass in fünf der ersten sechs Songs, die ich für das neue Album schrieb, Gott vorkam.»