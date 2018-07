Berlin (dpa) - Die FDP-Spitzenpolitikerin Silvana Koch-Mehrin hat nach einem Bericht der Internet-Plattform «VroniPlag Wiki» bei ihrer Doktorarbeit vorsätzlich Texte anderer Autoren kopiert.

«In der untersuchten Dissertation wurden in erheblichem Ausmaß fremde Quellen verwendet, die nicht oder nicht hinreichend als Zitat gekennzeichnet wurden», heißt es in einem am Dienstag im Internet veröffentlichten Bericht zu der Doktorarbeit. «Die zahlreichen textuellen Anpassungen der Plagiate sowie die Tatsache, dass Plagiate über die gesamte Dissertation hinweg zu finden sind, lassen darauf schließen, dass die Textübernahmen kein Versehen waren, sondern bewusst getätigt wurden.»

Über die Untersuchung berichten auch die «Frankfurter Rundschau» und «Spiegel Online». Koch-Mehrin, die heute Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments ist, hatte ihre Arbeit «Historische Währungsunion zwischen Wirtschaft und Politik» bei der Uni Heidelberg eingereicht und 2001 in einem renommierten Verlag veröffentlicht. Die Universität und die Staatsanwaltschaft prüfen die Vorwürfe.

Die Internet-Plattform hatte mit ihren Untersuchungen zuvor bereits erheblich zum Sturz des damaligen Verteidigungsministers Karl-Theodor zu Guttenberg (CSU) beigetragen. Ihm wurde der Doktortitel inzwischen von der Universität Bayreuth aberkannt. Guttenberg gab Anfang März unter starkem öffentlichen Druck alle politischen Ämter auf.

Einer der Prüfer der Online-Plattform sagte der «Frankfurter Rundschau», der Bericht weise in Koch-Mehrins Arbeit auf 27,9 Prozent aller Seiten «sichere Plagiate» nach. «Jeder kann sich selbst ein Bild machen, das ist ein klarer Fall von Plagiarismus.» Jede Stelle sei von mehreren Prüfern der Plattform untersucht worden.

Im Vergleich zu Guttenberg sei die Qualität nicht nur wegen des geringeren Anteils der Plagiate, sondern auch wegen der Umsetzung aber eine andere. «Wenn wir das mit der Tour de France vergleichen, dann können wir sagen, dass wir Koch-Mehrin des Dopings überführt haben, während Guttenberg auf einem Motorrad davongefahren ist. Aber Doping führt auch zur Disqualifikation», sagte ein «VroniPlag»-Sprecher der Zeitung. Koch-Mehrin hat sich bislang zu den Vorwürfen nicht geäußert.

