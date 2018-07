Sanaa (dpa) - Bei neuen Protesten gegen die Regierung von Präsident Ali Abdullah Salih in Jemen sind mindestens drei Menschen getötet worden. Rund 220 Menschen wurden verletzt. In der Hauptstadt Sanaa feuerten Polizisten nach Angaben von Oppositionellen mit scharfer Munition und Tränengasgranaten auf eine Demonstration. Allein dabei seien zwei Menschen getötet und etwa 200 verletzt worden. Zuvor war es in der Stadt Taiz im Süden des Landes zu Zusammenstößen gekommen.

