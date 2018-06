Paris (dpa) - Die Jury für das 64. Filmfestival von Cannes steht: Mit Uma Thurman und Jude Law werden zwei weitere Hollywood-Stars über die Vergabe der Goldenen Palme entscheiden. Das teilten die Veranstalter in Paris mit. Bereits im Januar hatten sie Robert De Niro zum offiziellen Jury-Präsidenten gemacht. Zum Wettbewerb um die Goldene Palme sind in diesem Jahr 19 Filme geladen. Deutschland ist nicht in den Hauptwettbewerb gekommen. Das Festival in Cannes vom 11. bis 22. Mai ist das größte Europas.

