Washington (dpa) - Der US-Shuttle «Endeavour» soll am 29. April vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral zur Internationalen Raumstation ISS abheben. Das gab die Nasa bekannt. Es ist die vorletzte Mission eines Shuttles - im Juni wird noch einmal «Atlantis» ins All geschickt. Dann ist die Ära der wiederverwendbaren Raumfähren nach mehr als einem Vierteljahrhundert beendet. Sechs Astronauten werden an Bord der «Endeavour» sein. Kommandant ist Mark Kelly. Dessen Ehefrau, die Kongressabgeordnete Gabrielle Giffords, war bei einem Attentat im Januar durch einen Kopfschuss schwer verletzt worden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.