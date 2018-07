Tokio (dpa) - Die Arbeiter in der Atomruine von Fukushima bereiten das Abpumpen hochgradig verseuchten Wassers aus Reaktor 2 vor. Es soll in eine Auffanganlage gefüllt werden, die noch auf mögliche Lecks überprüft wird. Nach Schätzung des Betreiberkonzerns Tepco befinden sich im Reaktor 2 rund 25 000 Tonnen verseuchten Wassers. Das Abpumpen werde voraussichtlich mehr als 20 Tage dauern. Auch in den Reaktoren 1 und 3 sollen sich noch große Mengen an relativ gering verstrahltem Wasser befinden. Die verseuchten Wassermassen behindern die Arbeiten zur Kühlung des Kernkraftwerks.

