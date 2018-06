Washington (dpa) - Das Pentagon stellt den Rauswurf von US-General Stanley McChrystal durch Präsident Barack Obama in Frage. Es gebe keine klaren Hinweise, dass der ehemalige US-Oberbefehlshaber in Afghanistan mit angeblich Obama-kritischen Äußerungen tatsächlich Militärstandards verletzt habe, so das Verteidigungsministerium in einem Untersuchungsbericht. Obama hatte sich im Juni von seinem Kommandeur in Afghanistan getrennt, nachdem die Zeitschrift «Rolling Stone» über abfällige Bemerkungen McChrystals sowie enger Vertrauter über Regierungsmitglieder und Diplomaten berichtet hatte.

