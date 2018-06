Kairo (dpa) - Rund neun Wochen nach dem Sturz von Husni Mubarak will Außenminister Guido Westerwelle heute mit der Regierungsspitze über die Fortschritte beim Demokratisierungsprozess sprechen. Er will sich für Meinungs- und Demonstrationsfreiheit starkmachen. Das Militär hat nach dem Abgang Mubaraks vorübergehend die Macht im Land übernommen. Im Herbst soll es Parlaments- und Präsidentschaftswahlen geben. Nach seiner Ankunft am Abend entschloss sich Westerwelle überraschend zu einem Rundgang durch die Altstadt von Kairo, um sich ein Bild vom Alltag der Menschen zu machen.

