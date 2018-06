Mountain View (dpa) - Der Internetkonzern Google investiert weiter in erneuerbare Energien. Dieses Mal steckt Google rund 100 Millionen Dollar in einen Windpark im US-Bundesstaat Oregon. Der Windpark soll der größte der Welt werden und genug Strom für mehr als 235 000 Haushalte liefern. Google hat bereits in mehrere Wind- und Solarparks investiert, zuletzt 3,5 Millionen Euro in eine Photovoltaik-Anlage in Brandenburg an der Havel. Mit seinen riesigen Rechenzentren ist Google ein gigantischer Stromverbraucher.

