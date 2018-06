Frankfurt/Main (dpa) - Der Warnschuss der Ratingagentur Standard & Poor's für die Kreditwürdigkeit der USA sorgt weltweit für Wirbel. An den Märkten wächst die Sorge, dass sich die Schuldenkrise in den USA zuspitzt. Die US-Regierung wies die Zweifel zurück. Präsident Barack Obama glaubt fest an eine parteiübergreifende Einigung für den Schulden-Abbau. Standard & Poor's hatte die Kreditwürdigkeit der USA infrage gestellt. Sie wird deren Bonität nach eigener Aussage zwar weiter mit der Bestnote «AAA» bewerten, will aber den Ausblick für die langfristige Beurteilung von «stabil» auf «negativ» senken.

